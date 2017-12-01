Оргкомітет Львівського безпекового форуму звинуватив Синютку у маніпуляції мапою «ДНР» та «ЛНР»

В оргкомітеті Львівського безпекового форуму, який вчора розпочався у Львові, висловили здивування поведінкою голови Львівської ОДА та назвали його заяви про мапу України з невизнаними «ДНР» та «ЛНР» «брехнею та маніпуляцією». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Текст заяви подаємо без змін:

«Пан Олег Синютка прийшов на Львівський безпековий форум, на який приїхали провідні аналітики та експерти з питань безпеки з України, Європи та США, представники дипломатичних установ. Що важливо, більшість з тих інституцій та аналітичних центрів, які представлені на форумі, є надзвичайно активними в лобіюванні українських інтересів на Заході, протидіють російській інформаційній агресії проти західних суспільств та спробам Росії маніпулювати громадською думкою.

Зрежисоване «обурення» голови ЛОДА буцімто викликала карта, продемонстрована під час панельної дискусії на тему «Чи можна було відвернути війну в сучасній Європі», на якій було позначено окуповані Росією території України, Грузії та Молдови, та подано кількість окупаційних військ на кожній з них. Джерелом інформації слугувала стаття, оприлюднена на сайті європейської аналітичної інституції – European council on foreign relations (http://www.ecfr.eu/wider/specials/russia_in_the_grey_zones). Безперечно, голова ЛОДА, як і будь-який учасник події, мав повне право висловити свою думку щодо цього матеріалу та зробити свої зауваження. Натомість, представник Президента не знайшов інших слів до учасників форуму, як звинуватити їх в «гібридній війні проти України», «спробах дестабілізації ситуації на Львівщині» та пригрозити організаторам та гостям скаргою на них у Службу безпеки України. Це ніщо інше як брехня та маніпуляція у виконанні вищої посадової особи на Львівщині, а також спроба зірвати проведення події. Вважаємо поведінку голови ЛОДА такою, яка принизила статус української влади в очах поважних гостей форуму, дипломатів та представників ЗМІ», – йдеться у заяві оргкомітету Львівського безпекового форуму.

Як раніше повідомляв Львівський портал, у Львові зобразили мапу України з «ДНР» та «ЛНР». Карта із невизнаними «республіками» збурила учасників АТО, які сьогодні пікетуватимуть Ратушу. Окрім того, СБУ також взялася за мапу України з «ДНР» та «ЛНР».