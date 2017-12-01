На виїзді зі Львова виросло стихійне сміттєзвалище від «Аве-Львів»

На одній із перевантажувальних станції сміття у Львові на вулиці Північній знову виросли гори сміття. Як повідомив у коментарі Львівському порталу керівник Держекоінспекції Львівщини Микола Маланич, посадових осіб, які відповідають за своєчасне очищення станції від сміття, притягнуто до відповідальності.

«Зараз проводимо перевірку, вступили у стадію переписок, але на вчорашній момент притягнуто посадових осіб однієї з перевантажувальних станцій до адміністративної відповідальності. Сьогодні буде складений другий протокол вже на «Аве-Львів», – зазначив М. Маланич.

Він уточнив, що ще два тижні тому сміттєвому перевізнику поставили завдання вичистити станцію від відходів.

«Сьогодні усі терміни вийшли, відтак наступила адміністративна відповідальність за невиконання необхідних дій», – додав він.

Нагадаємо, улітку цього року на вулиці Північній виросло величезне стихійне сміттєзвалище: компанія «Аве-Львів» довгий час вивозила туди усі свої відходи. Компанії постійно відтерміновували дедлайн очистки території, а у вересні в мерії Львова прозвітували, що на вулиці Північній – чисто.

Фото: Гал-інфо