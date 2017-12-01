ОСТАННІ НОВИНИ

На трасі Львів-Тернопіль не розминулись дві автівки: є потерпілий

Олександр Косик

|

На Золочівщині зіткнулися «Крайслер» і «Лада». В результаті ДТП водій «Жигулів» отримав тілесні ушкодження і госпіталізований у районну лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 1 грудня, на автодорозі Тернопіль-Львів. Інформація про це надійшла у Золочівський відділ поліції близько 12.00.

Попередньо встановлено, що на околиці райцентру зіткнулися автомобілі DaimlerChrysler під керуванням 45-річного жителя міста Хмельницький, та «ВАЗ 21099», за кермом якого знаходився 34-річний місцевий мешканець. Внаслідок ДТП останній доставлений у лікарню з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та  забій грудної клітки.

Працівники поліції встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Захисник на фронті & агресор в сім’ї
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Захисник на фронті & агресор в сім’ї

Явище домашнього насильства є досить поширеним в Україні. Тисячі осіб потерпають від образ, погроз, побоїв, психологічно...

Карти, гроші і Кримнаш: хронологія картографічної «втрати» територіальної цілісності
Лаврентій ДУБИЧ
Карти, гроші і Кримнаш: хронологія картографічної «втрати» територіальної цілісності

Безпековий форум у Львові, співорганізатором якого виступили Львівська міська рада, ознаменувався гучним скандалом, який...

Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?
Микола ПРОНІН
Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?

Відома торговельна мережа формує стандарти соціально відповідального ведення бізнесу для всієї галузі… Сьогодні у діл...

Місце щасливої людини
Вероніка РОЙ
Місце щасливої людини

Його часто називають львівським Гольцером, або просто фанатом своєї справи. Він – це людина, яка покинула теплу та затиш...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...