На трасі Львів-Тернопіль не розминулись дві автівки: є потерпілий

На Золочівщині зіткнулися «Крайслер» і «Лада». В результаті ДТП водій «Жигулів» отримав тілесні ушкодження і госпіталізований у районну лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 1 грудня, на автодорозі Тернопіль-Львів. Інформація про це надійшла у Золочівський відділ поліції близько 12.00.

Попередньо встановлено, що на околиці райцентру зіткнулися автомобілі DaimlerChrysler під керуванням 45-річного жителя міста Хмельницький, та «ВАЗ 21099», за кермом якого знаходився 34-річний місцевий мешканець. Внаслідок ДТП останній доставлений у лікарню з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забій грудної клітки.

Працівники поліції встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.