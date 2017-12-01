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На Львівщині затримали групу наркоторговців, які розповсюджували метадон

Юлія Шпак

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На Львівщині правоохоронці затримали групу наркоторговців. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Працівники Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, затримали двох наркоторговців, котрі організували у Львові збут наркотичного засобу «метадон».

До складу групи входили двоє раніше судимих львів’ян віком 32 та 25 років. Під час проведення оперативних заходів та санкціонованих обшуків поліцейські виявили та вилучили у зловмисників пакети та згортки з наркотичним засобом «метадон» загальною масою близько двадцяти грамів, а також предмети, схожі на гранату РГД-5 та запал до неї, гвинтівку, чотири пістолети та набої, ніж, кастет, електронні ваги, вісім мобільних телефонів та інші речі, які чоловіки використовували у своїй злочинній діяльності, а також грошові кошти, виручені від продажу наркотичних засобів. Вилучене скеровано на експертне дослідження.

Вартість виявленого «метадону» за цінами «чорного» ринку становить близько п’ятдесяти тисяч гривень.

Зловмисники затримані в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для них міру запобіжного заходу. Наразі правоохоронці встановлюють спільників затриманих, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

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