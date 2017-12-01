Майже півмільйона родин у Львівській області отримують субсидії

Станом на 1 грудня 2017 року в області одержують житлову субсидію 440 753 сімей (домогосподарство), що становить 55 % населення області. В цілому підтримкою житлової субсидії охоплено більше мільйона громадян області (середня кількість членів домогосподарства, яким призначено субсидію складається з 3 осіб). При цьому варто зазначити, що згідно із статистичними даними Державної служби статистики України Львівська область посідає 2 місце за кількістю одержувачів субсидій в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у пре-службі Львівської ОДА.

Окрім того, до органів соціального захисту населення звернулось 130 946 одержувачів житлової субсидії з 139 857 (94%), за компенсацією частини невикористаної субсидії за економе споживання електричного та газового індивідуального опалення на загальну суму майже 84 млн. грн. Слід зазначити, що термін подання заяви на компенсацію частини невикористаної субсидії завершився 1 листопада 2017 року. Виплата компенсації проводиться одержувачам шляхом перерахунку коштів на банківські рахунки та поштові відділення, які були зазначені у заявах одержувачів. Станом на 1 грудня 2017 року компенсацію одержали 116 346 одержувачів на загальну суму 74,3 млн. грн., які надійшли з Державного бюджету України.

Водночас слід зазначити, що для одержувачів субсидій, які використовують природний газ/електричну енергію для індивідуального опалення, субсидія перераховується на опалювальний період з 16 жовтня по 15 квітня включно. Для одержувачів, які використовують центральне опалення – з дня прийняття рішення органу місцевого самоврядування дати початку (закінчення) опалювального періоду. Органами соціального захисту населення проведено перерахунок житлових субсидій на опалювальний період всім одержувачам.