Матір покинутого просто неба немовля каже, що знайдена дитина не її

1 грудня біля лікарні у Яворові знайшли новонароджену дитину. Дівчинка була вже холодна, але жива. Мама ж дитини сама прийшла до лікарні з кровотечею. Однак не визнає, що знайда — її маля. У жінки це третя дитина. Про це повідомляє Zaxid.net.

Близько сьомої ранку із пологового відділення Яворівської лікарні вийшла санітарка викидати сміття. За чагарниками і знайшла дитину: оголену, брудну, з рваною пуповиною та вже синю від холоду. Дівчинці одразу надали допомогу. Зараз маля в інкубаторі.

«Для подальшого лікування і обстеження дитина буде переводиться в обласну дитячу клінічну лікарню міста Львова. Є ризики запалення легень. Дитина, ймовірно, перебувала на дворі при температурі мінус якийсь час ‒ ми не знаємо», – розповіла лікарка-неонатолог Лілія Балаким.

Дівчинку знайшли ще пізніше, ніж матір. Породілля сама прийшла до районної лікарні із сильною кровотечею.

«Вона була зразу взята в операційну, оглянута. Кровотеча зупинена. Жінка виходить із наркозу, стан стабільний. Загрози життю і здоров’ю на даному етапі немає», – головний лікар Яворівської районної лікарні Михайло Дмитрів.

За словами медиків, жінка не визнає, що знайдена дитина її.

«З її слів, вона нічого не пам’ятає, як це сталось, і де вона народжувала ‒ вона нічого не пам’ятає. Тільки знає, що вона була вагітна», – додала лікарка-неонатолог Лілія Балаким.

У чагарниках правоохоронці знайшли лише дві краплі, схожі на кров. Плаценти ні у тілі жінки, ні на місці пригоди не було.

«Провести будь-які слідчі дії на даному етапі з мамою новонародженої дитини ми не можемо, оскільки її стан здоров’я не задовільний. Лікар надав довідку, що проводити слідчі дії недопустимо», – розповів слідчий Яворівського райвідділу нацполіції Назар Гангур.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «залишення в небезпеці матір’ю новонародженої дитини».