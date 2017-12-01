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Львів'ян запрошують на День відкритих дверей у Академії сухопутних військ

Дарина Смеречанська

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У неділю, 3 грудня, з нагоди 26-ої річниці Збройних Сил України в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові відбудеться День відкритих дверей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії.

 

Під час цього заходу гості зможуть відвідати навчальний заклад, ознайомитись зі специфікою підготовки майбутніх офіцерів для Збройних Сил України, а також зі зразками озброєння та військової техніки, які є на оснащенні Українського війська.

Початок заходу о 11.00 годині за адресою: м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32. До участі запрошуються усі охочі.

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