Карти, гроші і Кримнаш: хронологія картографічної «втрати» територіальної цілісності

Безпековий форум у Львові, співорганізатором якого виступили Львівська міська рада, ознаменувався гучним скандалом, який, схоже, лише набирає обертів: на заході продемонстрували карту України, на якій окупований Донбас був позначений, як «People’s republics of Donetsk and Luhansk».

Навіть людина, яка має не найкращі знання англійської мови, зрозуміє, що дослівно ОРДЛО на Форумі назвали Народними республіками Донецька і Луганська. Присутній на Форумі голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка висловив публічне обурення щодо ознакування на карті України невизнаних народних республік, адже вважає такі речі неприпустимими і ганебними щодо українських захисників та українців.

«У мене запитання до організаторів форуму. Ми у Львові на такій важливій конференції і я вважаю, що сьогодні це провокативна річ щодо спікерів, які запрошені. Я був здивований, коли у Львові продавалась символіка Донецької і Луганської областей, але коли сьогодні на Безпековому форумі на екрані написано «Народні республіки Донецька і Луганська», я вважаю, що це є елемент гібридної війни, який спрямований проти України, для того, щоб дестабілізувати ситуацію у Львівському регіоні», – зазначив Олег Синютка.

Відтак, голова Львівської ОДА звернувся до Служби Безпеки України з вимогою провести перевірку і притягнути до відповідальності причетних осіб. Реакція силовиків не забарилася: того ж дня, 30 листопада, у Службі безпеки України повідомили, що займуться інцидентом демонстрації у Львові мапи України із самопроголошеними «ДНР» та «ЛНР», що трапився під час відкриття Львівського безпекового форуму.

Окрім цього, своє обурення висловили ветерани АТО, які «наполягли на притягненні до відповідальності осіб, які у Львові є апологетами гібридної війни проти України та українців». А також оголосили на сьогодні, 1 грудня, похід під стіни Ратуші (нагадаємо, Львівська міська рада – співорганізатор скандального Форуму).

У що переросте сьогоднішнє збурення – покаже час. Проте з моменту окупації Криму та Донбасу скандали із зображеннями карт не лише в Україні виринали з певною періодичністю.

Львівський портал вибрав «дюжину» таких подій, вінцем яких безсумнівно можна вважати Безпековий форум у Львові. Аби не бути суб’єктивними, подаємо скандали в хронологічній послідовності.

FIFA зобразила окупований Крим територією Росії

В офіційному ролику Чемпіонату світу з футболу-2018, який поширили у жовтні 2014 року, український півострів на карті зобразили як частину Російської Федерації.

Пізніше FIFA пояснила, що до виробництва ролика були залучені російські постачальники, а FIFA зі свого боку не проконтролювало цей процес. В організації пообіцяли більше не допускати таких прикрих помилок і виправили відео.

У Франції видали атлас з «російським» Кримом

Французьке видавництво Larousse надрукувало соціально-економічний атлас світу на 2016 р., в якому півострів Крим визначений частиною Росії.

За рік по тому Видавництво Larousse позначило Крим як територію «анексовану Росією, і не визнану міжнародним співтовариством».

Російський Крим від Coca-Cola

Українське представництво компанії Coca-Cola перепросило за «непорозуміння» через публікацію карти Росії, на якій Крим був вказаний територією цієї країни.

Як відомо, 30 грудня 2015 на офіційній сторінці Coca-Cola у соцмережі «Вконтакте» була опублікована карта Росії, на якій не був зазначений Крим, Калінінградська область та Курильські острови.

Після того, як російські користувачі почали масово висловлювати своє невдоволення нею, компанія в ніч на 5 січня 2016 року опублікувала нову карту, на якій Крим був позначений територією РФ і принесла свої вибачення перед росіянами.

Після того, як на ситуацію звернули увагу ЗМІ, всі записи і коментарі на цю тему були видалені зі сторінки спільноти.

Італійське видання опублікувало карту з «російським Кримом»

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з публікацією в італійському аналітичному виданні Limeso (9 січня 2016 року) карти, на якій Крим було позначено як частину Росії.

У Польщі видали карту з «російським» Кримом

У лютому 2016 року повідомлялося, що польське видавництво «Галілеос» видало політичну карту Європи, у друкованій версії якої Крим вказано як територію Росії, а в електронній зазначено, що півострів є спірною територією.

Посольство України у Польщі звернуло увагу видавництву на те, що весь цивілізований світ визнає Крим територією України і наголосило на необхідності виправити помилку.

Після цього видавництво прийняло рішення зупинити продаж карти та відповідним чином її відкоригувати.

Видавництво Оксфордського університету видало підручник географії з «російським» Кримом»

У березні 2016 року повідомлялося, що Британське видавництво Oxford University Press випустило виправлену версію підручника з географії, у якій незаконно анексований РФ Крим визнається частиною України.

Після цього видавництво виправило серйозну помилку, допущену в четвертому випуску свого підручника, і пообіцяло безкоштовно обміняти помилкову версію на нову.

У новій версії підручника наголошується, що Крим належить Україні, однак наразі його контролює Росія. Також згадується, що ООН не визнає півострів частиною РФ.

Дитячі карти з Україною без Криму у Харкові

Наприкінці січня 2017 року у Харкові виявили продаж навчальних карт для дітей з Україною без Криму. Гру «Країни+Прапори+Столиці», в якій півострів зображений частиною ФР, виробляють у Києві під торговою маркою «Вундеркінд з пелюшок».

«Це помилка дизайнера, яка їх складала. У версії гри українською мовою таких помилок немає – там все вказано правильно. Помилка лише в «російськомовній» версії. Ми вже передруковуємо матеріал і готові надіслати поштою правильні картки», – повідомили журналістам на підприємстві.

Німецькі підручники з «російським» Кримом

У квітні 2017 року повідомлялося, що німецьке Федеральне відомство з питань міграції та біженців (BAMF) вилучило підручники з вивчення німецької мови з «російським» Кримом.

Після цього BAMF вирішило негайно вилучити підручники з вивчення німецької мови з «російським» Кримом.

«Ми шкодуємо, що в одному зі схвалених нами навчальних посібників міститься помилкова карта», – перепрошувала прес-секретар відомства Андреа Брінкман.

За її словами, відомство не брало участі ні в розробці, ні у фінансуванні навчальних посібників фірми TELC.

У заяві компанії TELC сказано, що фірма придбала карту з «російським» Кримом у агентства Fotolia, шкодує про помилку і просить не вважати цю карту «політичною заявою». Також TELC зобов’язалося «негайно перевидати» обидва навчальні посібники і «замінити карту».

Карта України без Криму у Казахстані

13 червня 2017 року у центрі казахстанської столиці у рамках Астана арт-фесті розмістили 84 фігури із прапорами та символікою різних країн. Карта України виявилася без Криму. Натомість на карті Росії півострів з’явився.

Було помітно, що карти перемалювали, і ймовірно це сталося перед самітом Шанхайської організації співробітництва, на який до Астани приїжджав Путін, адже від початку карти країн на фігури нанесли правильно.

Карта України без Криму та Донбасу у Броварах

У Броварах перед будівлею міської адміністрації на сцені до святкування Дня Незалежності 2017 року було розміщено карту України без анексованого Росією Криму, а Донецька та Луганська області вказані тільки до лінії розмежування.

Відповідальною за карту без Криму та Донбасу, за даними депутата Броварської міськради Олега Берестового, була призначена начальник управління культури міськради Інна Савченко. У той самий день чиновниця подала у відставку.

New York Times назвала Крим спірною територією

У листопаді цього року американське видання «The New York Times» опублікувало мапу, на якій Крим зображено як спірну територію.

На це звернув увагу відомий російський шахіст та громадський діяч Гаррі Каспаров, який кілька років тому виїхав із Росії і оголосив боротьбу з режимом Володимира Путіна.

У Львові зобразили мапу України з «ДНР» та «ЛНР»

У Львові під час Безпекового форуму зобразили мапу України з «ДНР» та «ЛНР». Карта із невизнаними «республіками» збурила учасників АТО, які вирішили пікетуватимуть Ратушу. Оргкомітет Львівського безпекового форуму звинуватив голову ЛОДА Львівщини Олега Синютку у маніпуляції мапою «ДНР» та «ЛНР».

Тим часом, СБУ вирішила таки перевірити мапу України з «ДНР» та «ЛНР».