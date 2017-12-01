Через два тижні у Львові вперше збереться дитяча міська рада

У Львівській міській раді провели відбір учасників до Дитячої дорадчої ради. Зі слів голови комісії законності, депутатської діяльності та свободи слова ЛМР Юлії Гвоздович, до складу ради подалось 25 претендентів, з них обрали – 12.

«Ці підлітки мають багато особистих досягнень, свої види громадської активності, брали участь в багатьох конкурсах суспільних проектів. Наймолодшій претендентці 11 років. Під час співбесіди ми почули від них багато ідей, зокрема багато з них скаржаться на відсутність спортивної інфраструктури, на роботу транспорту і хотіли би щось змінити. І, загалом, всі визнають, що в шкільному процесі до них мало прислуховуються і вони б хотіли мати значно більше впливу на те, що відбувається в школі».

Як повідомила Юлія Гвоздович, перше засідання Дитячої дорадчої ради відбудеться 14 грудня.

«4 грудня ми уже оголосимо склад Дитячої дорадчої ради. І якщо підлітки захочуть, то зможуть взяти участь в засіданні ради 7 грудня. У подальшому ми працюватимемо в двох площинах. У нас буде діяти програма для Дитячої дорадчої ради. Вона буде включати різного роду тренінги для розвитку лідерства, також будемо долучати їх до роботи управлінь. Діти розглядатимуть міські програми, бюджет. Також вони будуть напрацьовувати свої пропозиції, ідеї, які ми будемо старатись реалізувати».

На думку депутатки, дитяча дорадча рада є своєрідною фокус-групою для управлінців, як споживачів їхніх послуг.

«Зокрема, коли ми будемо розглядати концепцію встановлення дитячих і спортивних майданчиків, то було б мудро прислухатись до тих, хто потім ними буде користуватись. Принаймні серед депутатського корпусу є велика зацікавленість думкою цих підлітків», – цитують Юлію Гвоздович у Інформаційному порталі депутатів ЛМР.