АТОвці чатують на Садового у приймальній через «сепаратистську мапу»

Учасники АТО, які нині пікетували львівську Ратушу, прийшли у приймальню чекають міського голови Андрія Садового вимагати пояснень. Про це повідомляє Львівський портал.

Зокрема, пікетувальники висловили своє обурення через те, що під час Безпекового форуму у Львові українські території обізвали «ЛНРом» і «ДНРом». А також висунули вимогу відставки мера Андрія Садового.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 1 грудня, під міськрадою пікетували учасники АТО через вчорашній інцидент на Безпековому форумі, де використали карту із невизнаними «народними» республіками.

Фото: Facebook-сторінка І.Спринського