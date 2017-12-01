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АТОвці чатують на Садового у приймальній через «сепаратистську мапу»

Дарина Смеречанська

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Учасники АТО, які нині пікетували львівську Ратушу,  прийшли у приймальню чекають міського голови Андрія Садового вимагати пояснень. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Зокрема, пікетувальники висловили своє обурення  через те, що під час Безпекового форуму у Львові українські території обізвали «ЛНРом» і «ДНРом». А також висунули вимогу відставки мера Андрія Садового.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 1 грудня, під міськрадою пікетували учасники АТО через вчорашній інцидент на Безпековому форумі, де використали карту із невизнаними «народними» республіками.

Фото: Facebook-сторінка І.Спринського

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