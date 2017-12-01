Алла Войціховська: «Як людям жити, коли їм на голову ллють сірчану кислоту?»

Еколог Міжнародної організації «Екологія-Право-Людина» Алла Войціховська про ситуацію довкола кислих гудронів на території Грибовицького сміттєзвалища:

«Це небезпечні відходи, верхня їхня фракція – це на 70% сірчана кислота, згідно досліджень Львівської політехніки. Фірма, за словами мешканців, зливає це все в рови. Після розігріву нижньої фракції гудронів відбулося займання, і атмосфера забруднилася різними речовинами. Це оксиди сірки, і поліароматичні вуглеводні тощо.

Правоохоронні просто бездіяльні і фірма робить все, що хоче. Мешканці противляться і не дають їм зливати цю кислоту в рови і скидати ї на села. Підприємство немає жодного дозволу, жодної установки – це просто кустарний спосіб забирання гудронів. Тим більше, що підприємство зареєстроване на непідконтрольній території. Частину гудронів вже злили, частину підпалили. Можливо, вони хочуть використати їх для будівництва доріг. Можливо, спалити», – припускає Алла Войціховська.

В Україні немає жодної технології на переробку кислих гудронів. Що вони роблять, хто їм дав дозвіл? Як людям жити в Грибовичах, коли їм на голову лиють сірчану кислоту?».