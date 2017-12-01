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30-річна львів’янка третій місяць живе в торговому центрі

Катерина Родак

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Третій місяць 30-річна  жителька Львова Оксана Вороняк живе в торговому центрі – вдень відпочиває та розважається, а після закриття ночує в місці для куріння. За всі куплені речі жінка розплачується самостійно, тож вигнати її не мають права, йдеться в сюжеті ТСН.

 

“У кожного своє бачення стилю життя”, – пояснює вона та радить усім, хто за неї непокоїться, вживати заспокійливі препарати.

Працівники супермаркету кажуть, що Оксана зазвичай є першим відвідувачем, миється у вбиральні, а одного разу її навіть виганяли, бо вона мила голову.

“Дівчинка доглянута, з собою мала сушку, щоб голову посушити”, – визнає працівник торгового центру Ірина Касьянчук.

Оксана не лише ходить по магазинах, а й відвідує салони краси – днями робила манікюр і заплатила за нього близько півтисячі гривень.

Водночас депутат міськради Львова Ігор Дякович повідомив, що соціальні служби готові знайти місце дівчині у притулку.

«Вчора після звіту Львівського міського центру соціальних служб передав цю інформацію керівнику центру і начальнику відділу в справах дітей ЛМР з проханням розібратися. При мені був дзвінок керівництву Пустомитівської поліції, а також питання на контролі нашого відділу в справах дітей. Якщо є потреба – передбачать місце в притулку», – зазначив він.

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