Від завтра почнуть приймати заявки на конкурс ідей «Зробимо Львів кращим!». Деталі

Від завтра стартує прийом документів на участь у конкурсі соціально-культурних проектів «Зробимо Львів кращим!». Мета конкурсу – підтримка ідей громадських організацій для розвитку міста Львова у запропонованих сферах та надання матеріально-фінансової підтримки для їхньої реалізації. Про це повідомили у Львівській міській раді.

«Наш конкурс триває з 2007 року. Відповідно цього року від буде проводитися 11 раз. Прийом заявок з 1 по 25 грудня 2017 року. Є 6 напрямків, за якими можна подати свій проект: це культура, освіта, туризм, соціальний захист, розвиток громадянського суспільства, інформаційні технології та інновації. Та новий напрямок – поводження з відходами», – розповів, Орест Файфурка, заступник начальника управління – начальник відділу громадського партнерства управління «Секретаріат ради».

За його словами, на реалізацію проектів виділено більше 2 млн. грн. Зокрема, на проекти за напрямком культура – 800 тис. грн, освіта – 104 тис. грн, туризм – 150 тис. грн, соціальний захист – 500 тис. грн, розвиток громадянського суспільства – 250 тис. грн, інформаційні технології та інновації – 192 тис. 300 грн, поводження з відходами – 100 тис. грн.

Учасниками конкурсу можуть бути громадські та інші організації, які мають статус неприбутковості та діяльність яких поширюється на територію м. Львова, за винятком релігійних організацій, політичних партій та бюджетних установ.

Межі фінансування від Львівської міської ради:

мінімальний розмір гранту – 20 тис. грн.

максимальний розмір гранту – 100 тис. грн.

рекомендований розмір гранту – до 50 тис. грн

Критерії відбору проектів конкурсною комісією:

Актуальність запропонованого проекту для громади м. Львова.

Доцільність реалізації проекту з огляду на затрачені ресурси.

Інноваційність.

Для участі у конкурсі необхідно заповнити аплікаційну форму – на сайті lvivrada.gov.ua або http://city-adm.lviv.ua.

Рекомендації управління культури департаменту розвитку щодо тематики соціально – культурних проектів на 2018 рік за напрямком «культура»:

Мистецькі проекти у публічному просторі міста (конкурси, заходи, виставкові проекти) із залученням установ та закладів культурного спрямування.

Проекти що об’єднують громаду в мікрорайонах Львова (бажано із залученням всіх верств населення) та такі, що відповідають стратегії децентралізації та партисипації.

Інноваційні мистецькі проекти з використанням новітніх технологій.

Проекти в галузі культури, що мають освітнє спрямування.

Рекомендації управління туризму департаменту розвитку щодо тематики соціально – культурних проектів на 2018 рік за напрямком «туризм»:

Інноваційність.

Рекомендації управління «Секретаріат ради» щодо тематики соціально – культурних проектів на 2018 рік за напрямком «розвиток громадянського суспільства»:

Сприяння залученню громадян до участі у місцевому самоврядуванні через популяризацію та інформаційну підтримку нових інструментів громадського впливу, зокрема – петицій, місцевих ініціатив, консультацій з громадськістю.

Популяризація Громадського бюджету Львова, в тому числі через інформаційне висвітлення процесу реалізації проектів-переможців.

Підтримка та розвиток волонтерських ініціатив у місті Львова, в тому числі на потреби воїнів АТО.

Рекомендації управління інформаційних технологій департаменту розвитку щодо тематики соціально – культурних проектів на 2018 рік за напрямком «інформаційні технології та інновації»:

Стимулювання розвитку креативних просторів, інкубаторів, коворкінгів, фондів початкового інвестування для інноваційних підприємств.

Реалізація програм навчання та підвищення комп’ютерної грамотності мешканців.

Рекомендації управління освіти департаменту гуманітарної політики щодо тематики соціально – культурних проектів на 2018 рік за напрямком «освіта»:

Профілактика попередження дорожньо-транспортного травматизму серед учнів та вихованців закладів освіти.

Профілактика негативних проявів у молодіжному середовищі: профілактика наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, інтернет та інших залежностей серед неповнолітніх.

Використання інноваційних технологій у роботі з дітьми з особливими потребами.

Просвітницька діяльність з метою підвищення рівня толерантності та обізнаності вихованців та учнів про дітей з особливими потребами.

Інноваційні підходи до підвищення фахової майстерності вчителів.

Популяризація здорового способу життя.

Проекти, спрямовані на промоцію школи серед громадськості.

Рекомендації управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики щодо тематики соціально – культурних проектів на 2018 рік за напрямком «соціальний захист»:

Реабілітація та соціальний захист потребуючих осіб м. Львова:

надання послуг з фізичної та психологічної реабілітації особам з обмеженими можливостями (як фізичними так і ментальними порушеннями);

організація заходів дозвільного характеру (з реабілітаційним ефектом) для осіб з обмеженими можливостями (оздоровчі табори, короткотривалі багаторазові заходи (цикли семінарів, тренінгів тощо));

реалізація заходів спрямованих на покращення середовища доступності в м. Львові для осіб з обмеженими можливостями (тифлокоментування театральних вистав, видання спеціалізованої літератури (шрифтом Брайля), тощо);

надання реабілітаційних послуг узалежненим особам;

проведення заходів спрямованих на ресоціалізацію та адаптацію до життя у суспільстві осіб, які повернулися з місць ув’язнення, надання їм необхідної допомоги у розв’язанні соціальних проблем (допомога з відновленням документів, працевлаштуванням, перекваліфікацією тощо).

Соціальні послуги щодо подолання бідності:

надання послуг харчування (гарячі страви) малозабезпеченим, бездомним та іншим потребуючим мешканцям м. Львова;

забезпечення санітарно-гігієнічних потреб вищезазначеної категорії осіб (можливістю помитися та попрати одяг, тощо).

Рекомендації департаменту з питань поводження з відходами щодо тематики соціально – культурних проектів на 2018 рік за напрямком «поводження з відходами»: