Україна отримала першу медаль Кубка світу із біатлону

Біатлоністка Юлія Джима здобула для України першу нагороду у цьому сезоні. Наша спортсменка здобула бронзову медаль у 15-кілометровій індивідуальній гонці на першому етапі Кубка світу у шведському Остерсунді. Ще одна наша землячка – Валя Семеренко фінішувала четвертою.

Обоє прим біатлону відстріляли чотири вогневі рубежі на відмінно. Водночас перемогу святкувала представниця Білорісі Надія Скардіно. Слідом за нею фінішувала норвежка Сюнневе Солемдаль.

Кращі результати жіночої індивідуальної гонки на 15 км.

Надія Скардіно (Білорусь) – 42 хвилини 57,4 секунди (0 промахів) Сюнневе Солемдаль (Норвегія) – відставання 2,2 секунди (0) Юлія Джима (Україна) – 12,0 (0) Валя Семеренко (Україна) – 30,1 (0)

…28. Ірина Варвинець (Украина) – 2.50,4 (0)

…37. Анастасія Меркушина (Україна) – 3.24,2 (2)

…40. Віта Семеренко (Україна) – 3.36,8 (3)

…58. Олена Підгрушна (Україна) – 4.26,5 (3).

Фото: Андрій Іванов