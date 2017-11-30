В суботу у Львові пройде змагання з баскетболу на візках

У суботу, 2 грудня, об 11.30 год. в спорткомплексі Торговельно-економічного університету (вул. Туган-Барановського, 9-б) пройде Відкрите тренування депутатів Львівської міської ради та людей з особливими потребами з баскетболу на візках. Про це інформують у прес-службі Львівської міськради.

Тренування проходитиме з метою популяризації інваспорту, адаптації людей з особливими потребами до занять фізичною культурою та спортом. Відкрите тренування з баскетболу на візках з командою Юніон Баскет.

У відкритому тренуванні візьмуть участь депутати Львівської міської ради, начальник управління молоді та спорту Львівської міської ради.