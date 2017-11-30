У області триває шаховий фестиваль

У Львівській області 29 листопада стартував ХІV відкритий шаховий фестиваль, присвячений пам’яті видатного організатора спортивного руху Львівщини Михайла Василишина. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час урочистої церемонії відкриття змагань шахістів п’яти країн вітали заступник начальника управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації Оксана Вацеба, представники обласної федерації шахів, донька Михайла Василишина та інші почесні гості.

У програмі фестивалю відбудеться два колових змагання, в кожному з яких десятеро учасників змагатимуться за можливість виконання титулу міжнародного гросмейстера та міжнародного майстра. В гросмейстерському турнірі беруть участь міжнародні гросмейстери Назар Фірман, Мілан Пахер та В’ячеслав Захарцов та ще сім шахістів.

Прикрашати інший чоловічий турнір з нормативом міжнародного майстра будуть дві чарівні львівські шахістки Віта Криворучко та Анастасія Гуцко. Ці шахістки мають звання гросмейстера серед жінок, але позмагаються за виконання чоловічих нормативів. Також змагатимуться досвідчені львівські майстри Володимир Грабінський та Ігор Нестер. Свій досвідом вони ділитимуться із школярами Данилом Мосесовим та Мар’яном Кириченко.

Головний суддя змагань – міжнародний арбітр ФІДЕ Артем Хрипач (м. Львів), директор турніру – міжнародний гросмейстер Юрій Вовк (м. Львів).

Зазначимо, шаховий фестиваль триватиме до 7 грудня.

Довідково:

Михайло Василишин (11 квітня 1938 – 26 грудня 2002) – майстер спорту з вільної боротьби, «Заслужений працівник фізичної культури України» (1998), голова спортивного комітету Львівської області, голова ФСТ «Україна», перший заступник голови відділення НОК України у Львівській області.