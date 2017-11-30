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У Львові зобразили мапу України з «ДНР» та «ЛНР»

Катерина Родак

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Голова Львівської обласної державної адміністрації висловив публічне обурення щодо ознакування на карті України невизнаних народних республік. Олег Синютка вважає, що це елемент гібридної війни і може дестабілізувати ситуацію в країні.

 

Умовні позначення про «народні республіки Донецька та Луганська» були на карті України, яку презентували під час Львівського Безпекового Форуму.

Олег Синютка вважає такі речі неприпустимими і ганебними щодо українських захисників та українців.

“У мене запитання до організаторів форуму. Ми у Львові на такій важливій конференції і я вважаю, що сьогодні це провокативна річ щодо спікерів, які запрошені. Я був здивований, коли у Львові продавалась символіка Донецької і Луганської областей, але коли сьогодні на Безпековому форумі на екрані написано “Народні республіки Донецька і Луганська”, я вважаю, що це є елемент гібридної війни, який спрямований проти України, для того, щоб дестабілізувати ситуацію у Львівському регіоні”, – зазначив Олег Синютка.

Відтак, голова Львівської ОДА звернувся до Служби Безпеки України з вимогою провести перевірку і притягнути до відповідальності причетних осіб.

Як відомо, частину коштів на проведення Безпекового форуму було виділено з бюджету міськради Львова.

 

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