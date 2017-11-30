У Львові відкриють проект сучасного мистецтва FRANKO LABORATORIUM

У п’ятницю, 1 грудня, Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка спільно із Львівською національною академією мистецтв представлять проект сучасного мистецтва FRANKO LABORATORIUM. Про це Львівькому порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

Протягом 3 місяців 35 молодих митців, студентів ЛНАМ, створили 30 арт-проектів такими засобами, як відео-арт, інсталяція, цифрове мистецтво, аудіо-арт, перформанс, мистецтво об’єкта. Застосовані медіа покликані трансформувати музейне середовище, провокуючи зміну візуального поля звичної експозиції. Інтелектуальний квест залами музею прагне динамізувати його простір і надати нового прочитання артефактам з Франкової спадщини.

Вілла поряд із будинком, де мешкав поет, перетворюється на лабораторію дослідження для молодих митців, простір формально-концептуального пошуку, де Франко містичний, суперечливий, живий і завжди актуальний.

Поле для експериментів – оновлений #ДімФранка, який, не втрачаючи свого меморіального та історичного значення, прагне знову стати храмом Муз – чарівних покровительок різних видів мистецтва, що надихають на дерзання й шукання.

Митці й мисткині наймолодшої генерації спільними зусиллями створили власну мозаїчну візію постаті та життєсвіту Франка – візію, в якій немає місця пафосу і фальші.

На виставці представлені роботи студентів кафедри графічного дизайну, монументального живопису, сакрального мистецтва, художнього скла, дизайну костюму, художнього текстилю, історії та теорії мистецтв.

Проект є результатом роботи студентів на дисципліні вільного вибору «Основи просторового сучасного мистецтва», запровадженої на кафедрі монументально-декоративної скульптури ЛНАМ у 2017-2018 навчальному році.

Відкриття заплановане на 16:00. Місце проведення: м. Львів, вул. І. Франка, 150. Виставка триватиме до 20 грудня.