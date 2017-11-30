У Львові невідомі особи незаконно зрізали 100 дерев

У Шевченківському районі Львова на ділянці, вільній від забудови, невідомі зрізали 100 дерев. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Львівська міська рада скерувала відповідні листи у поліцію, аби притягнути порушників до відповідальності. Завдані збитки Державною екологічною інспекцією у Львівській області оцінено у 52 тис. гривень.

«У Шевченківському районі міста зафіксовано зрізку 100 дерев, розташованих в районі вулиць Абхазька-Леннона-Студинського (поряд з будівлями № 1 та № 3 по вул. Ленона). Державною екологічною інспекцією у Львівській області нараховані збитки, нанесені навколишньому середовищу, у сумі 52, 5 тис. гривень. Ми скерували відповідні листи у поліцію, аби порушники, які зрізали дерева, понесли відповідальність», – зазначили в управлінні екології ЛМР.