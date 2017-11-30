У Дрогобицькому районі незаконно зрубали ліс: сума збитків перевищує мільйон

У Львівській області на території Дрогобицького лісництва виявлено незаконну рубку дерев на більш ніж мільйон гривень. Про це Львівському порталу повідомили в Держекоінспекції.

Працівниками Держекоінспекції у Львівській області проведено позапланові перевірки за дотриманням вимог природоохоронного законодавства Дрогобицьким ДЛГП «Галсільліс» та ДП «Дрогобицьке ЛГ».

У ході проведення перевірки ДП «Дрогобицьке ЛГ» держінспекторами з ОНПС виявлено факт незаконної вирубки 190 дерев . Сума шкоди завдана лісу становить 1 012 771,42 грн.

Матеріали перевірки скеровано в правоохоронні органи для вжиття заходів реагування.