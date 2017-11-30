Тепловикам Львова досі не відшкодували понад 50 мільйонів на пільги і субсидії

Держава не погасила підприємству «Львівтеплоенерго» майже 41 млн. грн. пільг і субсидій, нарахованих мешканцям за послуги з теплопостачання. ЛКП «Залізничнетеплоенерго» не відшкодовано 8,5 млн. грн. Про це повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Значна частина наших споживачів отримують пільги і субсидії на послуги з теплопостачання. Станом на 1 листопада ЛМКП «Львівтеплоенерго» не погасили 41 млн. грн пільг і субсидій. Це велика сума, яка не дозволяє підприємству в повному обсязі розрахуватися за газ. Тому, в даній ситуації, не через «Львівтеплоенерго» і не через низький рівень розрахунку наших споживачів виникає заборгованість за газ перед газовиками, що ставить під загрозу проходження опалювального сезону», – розповіли у ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Нагадаємо, з огляду на ситуацію, що склалася, теплопостачальні підприємства надіслали листи в Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Асоціацію «Укртеплоенерго».