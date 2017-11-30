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Спиртові заводи в Україні збираються перепрофілювати на хімічну та парфумерну галузі

Дарина Смеречанська

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Спиртова галузь України бере курс на хімічну та парфумерну промисловості. Про це під час робочої поїздки на Львівщину заявив т.в.о. директора ДП «Укрспирт» Юрій Лучечко, передає Львівський портал.

Власне, в рамках робочого візиту у область очільник «Укрспирту» оглянув Сторонибабський спиртзавод, зустрівся з колективом та окреслив план розвитку спиртової галузі.

Як наголосив Юрій Лучечко, перепрофілювання нахімічну та парумерну промисловості дасть відкриє друге дихання для спиртзаводів:

«Спиртова галузь України налічує близько 80 площадок. На жаль, з певних об’єктивних причин, а саме відсутність, втрати ринку збуту, потужності держави простоюють. Можемо нині говорити про інший шлях, який дасть друге дихання підприємствам: маленькі та середньої потужності заводи можуть бути перепрофільовані для забезпечення основною спиртовмісною речовиною хімічної та парфумерної промисловості. Це один з основних наших планів щодо імпортозаміщення, створення додаткових робочих місць, відновлення потужностей на тих підприємствах, які нині стоять», – розповів керівник «Укрспирту».

Своєю чергою голова Об’єднаної організації профспілки працівників АПК в ДП «Укрспирт» Віталій Сосницький зазначив, що потужності спиртової галузі України 60 млн декалітрів, в той час як на споживання йде лише 9 млн декалітрів. Тому, за його словами, і варто говорити про перепрофілювання заводів.

«Сьогодні спиртозамінна продукція – це перше, що може бути нашим кораблем: йде мова про біоетанол та біопаливо. Із-за кордону завозять продукцію для парфумерів, але наші підприємства також можуть її виробляти. Можемо виготовляти продукцію і для оцтового виробництва, дистиляти, з яких можна робити напої, що користуються попитом в Словаччині, Чехії, Польщі. Готові робити всю спиртозамінну продукцію, яка тільки може бути. А післяспиртовп зернова суху барду (побічний продукт) є цінним кормом для розвитку тваринництва, птахівництва, риби. Тобто, цілий комплекс заходів, які можна вже зараз впроваджувати»,

Єдине, що потрібно, за словами Віталія Сосницького, – воля депутатів прийняти законопроекти, які вже розроблені.

«Ми будемо просити, щоби нас почули, у іншому випадку – організовуватимемо акції протесту», – резюмував голова Об’єднаної організації профспілки працівників АПК в ДП «Укрспирт».

На потребі у законодавчих змінах наголосив і керівник ДП «Укрспирт»:

«Нині є потреба в законодавчих змінах до нормативних актів, до Податкового кодексу, до нового закону про біоетанол. Це дасть можливість відродити ту галузь. Тому, працюємо над цим. І Львівщина – тільки початок нашої великої робочої поїздки, далі будуть – Тернопіль, Волинь. Наступного тижня будемо працювати з територіальними громадами, державними адміністраціями, депутатським корпусом в різних регіонах України, щоби напрацювання, які вже є на папері, були реалізовані новою командою ДП «Укрспирт».

 

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