Спиртові заводи в Україні збираються перепрофілювати на хімічну та парфумерну галузі

Спиртова галузь України бере курс на хімічну та парфумерну промисловості. Про це під час робочої поїздки на Львівщину заявив т.в.о. директора ДП «Укрспирт» Юрій Лучечко, передає Львівський портал.

Власне, в рамках робочого візиту у область очільник «Укрспирту» оглянув Сторонибабський спиртзавод, зустрівся з колективом та окреслив план розвитку спиртової галузі.

Як наголосив Юрій Лучечко, перепрофілювання нахімічну та парумерну промисловості дасть відкриє друге дихання для спиртзаводів:

«Спиртова галузь України налічує близько 80 площадок. На жаль, з певних об’єктивних причин, а саме відсутність, втрати ринку збуту, потужності держави простоюють. Можемо нині говорити про інший шлях, який дасть друге дихання підприємствам: маленькі та середньої потужності заводи можуть бути перепрофільовані для забезпечення основною спиртовмісною речовиною хімічної та парфумерної промисловості. Це один з основних наших планів щодо імпортозаміщення, створення додаткових робочих місць, відновлення потужностей на тих підприємствах, які нині стоять», – розповів керівник «Укрспирту».

Своєю чергою голова Об’єднаної організації профспілки працівників АПК в ДП «Укрспирт» Віталій Сосницький зазначив, що потужності спиртової галузі України 60 млн декалітрів, в той час як на споживання йде лише 9 млн декалітрів. Тому, за його словами, і варто говорити про перепрофілювання заводів.

«Сьогодні спиртозамінна продукція – це перше, що може бути нашим кораблем: йде мова про біоетанол та біопаливо. Із-за кордону завозять продукцію для парфумерів, але наші підприємства також можуть її виробляти. Можемо виготовляти продукцію і для оцтового виробництва, дистиляти, з яких можна робити напої, що користуються попитом в Словаччині, Чехії, Польщі. Готові робити всю спиртозамінну продукцію, яка тільки може бути. А післяспиртовп зернова суху барду (побічний продукт) є цінним кормом для розвитку тваринництва, птахівництва, риби. Тобто, цілий комплекс заходів, які можна вже зараз впроваджувати»,

Єдине, що потрібно, за словами Віталія Сосницького, – воля депутатів прийняти законопроекти, які вже розроблені.

«Ми будемо просити, щоби нас почули, у іншому випадку – організовуватимемо акції протесту», – резюмував голова Об’єднаної організації профспілки працівників АПК в ДП «Укрспирт».

На потребі у законодавчих змінах наголосив і керівник ДП «Укрспирт»:

«Нині є потреба в законодавчих змінах до нормативних актів, до Податкового кодексу, до нового закону про біоетанол. Це дасть можливість відродити ту галузь. Тому, працюємо над цим. І Львівщина – тільки початок нашої великої робочої поїздки, далі будуть – Тернопіль, Волинь. Наступного тижня будемо працювати з територіальними громадами, державними адміністраціями, депутатським корпусом в різних регіонах України, щоби напрацювання, які вже є на папері, були реалізовані новою командою ДП «Укрспирт».