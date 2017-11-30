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СБУ взялася за мапу України з «ДНР» та «ЛНР», яку демонстрували у Львові

Омелян Шевчук

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Служба безпеки України займеться інцидентом демонстрації у Львові мапи України із самопроголошеними з «ДНР» та «ЛНР», що трапився під час відкриття Львівського безпекового форуму. Про це Львівському порталу повідомили у прес-служба УСБУ у Львівській області.

 

Підставою для звернення в СБУ стало позначення на карті тимчасово окупованих територій України як «народних республік Донецька та Луганська». Мапа була розміщена на екранах безпосередньо під час Форуму.

Слідчі Управління СБ України перевірять факти, викладені у зверненні, та дадуть відповідну правову оцінку згідно із чинним законодавством.

У рамках перевірки, зокрема будуть опитані організатори форуму та усі особи причетні до можливого посягання на суверенітет та територіальну цілісність України.

Як відомо, учасники АТО обурені мапою України з «ДНР» та «ЛНР». Завтра йдуть до Ратуші.

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