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«Народний фронт» Львівщини мобілізує сили до проведення виборів

Дарина Смеречанська

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Львівська обласна організація політичної партії “Народний фронт” мобілізує усі наявні ресурси та зусилля, аби взяти найактивнішу участь у майбутніх виборах усіх рівнів на території області. Про це йшлося сьогодні, 30 листопада, у Львові під час проведення конференції обласної партійної організації. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Власне, на нинішню конференцію мав прибути лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк, однак через погодні умови він не зміг прибути до Львова.

Так, обласна організація вирішила активізувати діяльність місцевих організацій  стосовно участі у місцевому самоврядуванні територіальних громад, зокрема, і в новостворених у Львівській області ОТГ, висувати своїх представників до органів місцевого самоврядування на місцевих виборах у тергромадах.

Своєю чергою голова Львівської обласної організації «Народного Фронту» Михайло Хміль наголосив, що партія бере курс на підготовку до всіх майбутніх виборів: і президентських, і парламентських, і місцевих. Зокрема, він наголосив, що «Народний фронт» висуватиме свого кандидата і на вибори мера Львова.

«Які ми визначаємо для себе кроки, над чим будемо далі працювати? Це участь «Народного фронту» у всіх майбутніх виборах: Президента, Верховної Ради, чергових місцевих виборах та у всіх новоутворених ОТГ. «Народний фронт» так само заявляє про свою готовність щодо участі в місцевих виборах, в тому числі виборів міського голови Львова», – сказав Михайло Хміль.

Окрім цього, на конференції вирішили акцентувати перед депутатами фракції «Народний фронт» у Верховній Раді  необхідності прийняття відповідних законів для  ліквідації інституту голів обласних та районних державних адміністрації та втілення інституту перфектів.

Нагадаємо, 11 листопада 2017 року у Києві відбувся з’їзд політичної партії «Народний фронт».

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