На Львівщині відкриють «сухий порт» із залізничною інфраструктурою

Львівщина стане другою областю в Україні, у якій працюватиме «сухий порт» із залізничною інфраструктурою. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк.

«Наразі, наскільки мені відомо, в Україні такий лише один – «Одеса-Ліски». У нашому ж випадку йдеться про перевантажувальну зону на стику вузької і широкої колії. Маршрут – із території Польщі до Мостиського району. Звичайно, для початку, маємо зебезпечити наш регіон європейською колією. Це дасть можливість циркулювати вантажам із України в Європу і навпаки», – сказав він.

За його совами, зараз проект на стадії обговорення:

«Ще не визначено самої земельної ділянки, де буде розташований «сухий порт». Серед напрацювань – території залізничних станцій Мостиська-1, Хоросниця та Родатичі. Найімовірніше, на землях якоїсь із них і буде стояти «сухий порт».

Водночас посадовець пояснив, що у «сухому порту» буде змога перетримати контейнери, допоки вантаж не розійдеться у потрібних напрямках.

«По суті «сухим портом» називають перевантажну базу, забезпечену залізничним сполученням, на якій розміщені склади тимчасового зберігання, споруди для техобслуговування контейнерів, відкриті майданчики для їх зберігання. Весь комплекс забезпечений електронним документообігом. До речі, передбачається, що у «сухому порту» можна буде оформити митну документацію на вантаж, що суттєво економитиме час. Про дати і цифри говорити наразі зарано. Будемо сподіватися і докладати зусиль, аби на весну вийти із готовим інвестиційним проектом», – пояснив Володимир Гірняк.