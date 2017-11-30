Міськрада віддає під оренду 10 приміщень у Львові

Управління комунальної власності Львівської міської ради повідомляє про намір передати в оренду 10 вільних нежитлових приміщень комунальної власності м. Львова. Відповідне оголошення розміщене на офіційному сайті Львівської міськради.

Охочі отримати об’єкти у користування на підставі договору оренди, повинні повідомити до 14 грудня 2017 року включно про свій намір, скерувавши заяву про укладення договору на адресу управління комунальної власності департаменту економічного розвитку ЛМР через Центр надання адміністративних послуг м. Львова.