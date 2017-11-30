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Міськрада віддає під оренду 10 приміщень у Львові

Катерина Родак

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Управління комунальної власності Львівської міської ради повідомляє про намір передати в оренду 10 вільних нежитлових приміщень комунальної власності м. Львова. Відповідне оголошення розміщене на офіційному сайті Львівської міськради.

 

Охочі отримати об’єкти у користування на підставі договору оренди, повинні повідомити до 14 грудня 2017 року включно про свій намір, скерувавши заяву про укладення договору на адресу управління комунальної власності департаменту економічного розвитку ЛМР через Центр надання адміністративних послуг м. Львова.

Галицький район
1. вул. М. Грушевського, 16 цоколь

1-ий поверх

 34,3 ЛКП «Агенція ресурсів ЛМР»

Цільове призначення – для комерційного використання
2. вул. Джерельна, 32 1-ий поверх 2,8 ЛКП «Центральне»

Цільове призначення – для комерційного використання
Личаківський район
3. вул. Мучна, 3 підвал 28,8 ЛКП «№507»
4. вул. Дж. Вашингтона, 5а підвал 50,3 ЛКП «Дім»
5. вул. Р. Крушельницьких, 24 підвал 20,5 ЛКП «№500»
Сихівський район
6. вул. І. Франка, 145 цоколь 45,4 ЛКП «Житловик-С»
7. вул. Тернопільська, 9 підвал 159,7 ЛКП «Житловик-С»
Франківський район
8. вул. Ак. Єфремова, 38 підвал 21,7 ЛКП «Львівський ліхтар»
9. вул. М. Старицького, 2 підвал 16,3 ЛКП «Львівський ліхтар»
Шевченківський район
10. вул. В. Єрошенка, 5 підвал 25,5 ЛКП «Янів-405»

 

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