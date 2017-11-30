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Львівських студентів запрошують на зустріч із главою УГКЦ

Дарина Смеречанська

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У вівторок, 5 грудня, у Львові відбудеться зустріч Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава із академічною спільнотою та студентською молоддю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НУ «Львівська політехніка».

 

Цього разу діалог Глави Української Греко-Католицької Церкви із академічною спільнотою  буде присвячений 30-річчю проголошення Декларації польсько-українського прощення та примирення. Нагадаємо, що 11-12 жовтня цього року в Римі пройшли заходи з відзначення даної річниці.  Ключовою ж подією стало вручення нагороди «Капітули польсько-українського поєднання», якою відзначаються особистості та організації, котрі своєю діяльністю сприяють порозумінню між народами Центральної та Східної Європи. Першу таку нагороду вручено Папі Римському Івану Павлу ІІ, на могилі якого в Соборі Святого Петра 11 ц.р. жовтня Глава УГКЦ Святослав Шевчук очолив молебень з нагоди 30-річчя першої зустрічі представників Синоду єпископів УГКЦ та єпископату Польщі, коли, власне, й була проголошена Декларація прощення та примирення.

«Нині, як ніколи, молодь є тим здоровим ядром нашого суспільства, з якого воскресає Україна. Переконаний, що оновлення нашого народу, держави та влади — справа ваших рук, якщо ви будете це чинити з чистим християнським сумлінням, — зазначив, звертаючись до молодих українців Глава УГКЦ. – Адже справа примирення не є лише ідеєю, але  й справжнім духовним рухом, котрий розпочався в Римі 30 років тому».

Натомість директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Львівської політехніки Ірина Ключковська, у очікуванні цієї зустрічі підкреслює: «Для нас дуже важливо усвідомити та глибоко зрозуміти цю ідею  й почати втілювати її у життя. Кожен має робити це на своєму місці, спілкуючись і взаємодіючи з академічними, молодіжними та громадськими середовищами».

Місце  зустрічі: актова зала головного корпусу університету (вул. С. Бандери, 12).

Початок о 12.00 год.

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