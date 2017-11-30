ОСТАННІ НОВИНИ

Львівська аутсортингова компанія увійшла у топ-15 ІТ-компаній світу

Єва Корнійчук

|

Українській аутсорсинговій компанії Intellias вдалось потрапити одразу у 2 списки, опублікованих на сайті clutch.co. Clutch – це незалежна платформа, що проводить оцінку надання послуг ІТ-компаній та агентств.

 

Компанія Intellias здобула визнання одразу у двох рейтингах: «103 компанії світові лідери серед веб-розробників та розробників програмного забезпечення 2017» та «56 найбільш рекомендованих компаній світу». За здобуття позицій у цих рейтингах Intellias змагався із понад 475 компаніями світу, які займаються наданням сервісів у 6 різних індустріях, повідомили у прес-службі міськради Львова.

«Сьогодні Україна може похвалитись розвиненим ринком ІТ-послуг. А успішні компанії добре помітні як в Україні, так і закордоном. Аргументом на користь цього твердження є рейтинги Clutch. Intellias увійшов до них саме через якісні послуги, які надають наші спеціалісти, і це той чинник, який визначає задоволеність замовників послугами компанії. Подібні рейтинги сприяють Intellias у роботі над підтримкою позитивного іміджу України та, зокрема, Львова на глобальному ринку», – зазначив СЕО Intellias Віталій Седлер.

«У Львові стрімко розвивається ІТ-індустрія, у нашому місті працює дуже багато фахівців у сфері інформаційних технологій. Підтвердженням цього стала компанія Intellias, що має офіс у Львові, і увійшла у 50 найкращих аутсортингових компаній світу. Це дуже важливо, що саме львівські компанії можуть представляти наше місто й країну на міжнародній арені інформаційних технологій», – зазначила начальник управління ІТ Львівської міської ради Марта Романяк.

 

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?
Микола ПРОНІН
Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?

Відома торговельна мережа формує стандарти соціально відповідального ведення бізнесу для всієї галузі… Сьогодні у діл...

Місце щасливої людини
Вероніка РОЙ
Місце щасливої людини

Його часто називають львівським Гольцером, або просто фанатом своєї справи. Він – це людина, яка покинула теплу та затиш...

Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?
Катерина РОДАК
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?

Про історію із шахрайством довкола землі геріатричного пансіонату стало відомо у 2010 році – через рік після оборудки....

Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон ШИШКІН
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...