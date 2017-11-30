Львівська аутсортингова компанія увійшла у топ-15 ІТ-компаній світу

Українській аутсорсинговій компанії Intellias вдалось потрапити одразу у 2 списки, опублікованих на сайті clutch.co. Clutch – це незалежна платформа, що проводить оцінку надання послуг ІТ-компаній та агентств.

Компанія Intellias здобула визнання одразу у двох рейтингах: «103 компанії світові лідери серед веб-розробників та розробників програмного забезпечення 2017» та «56 найбільш рекомендованих компаній світу». За здобуття позицій у цих рейтингах Intellias змагався із понад 475 компаніями світу, які займаються наданням сервісів у 6 різних індустріях, повідомили у прес-службі міськради Львова.

«Сьогодні Україна може похвалитись розвиненим ринком ІТ-послуг. А успішні компанії добре помітні як в Україні, так і закордоном. Аргументом на користь цього твердження є рейтинги Clutch. Intellias увійшов до них саме через якісні послуги, які надають наші спеціалісти, і це той чинник, який визначає задоволеність замовників послугами компанії. Подібні рейтинги сприяють Intellias у роботі над підтримкою позитивного іміджу України та, зокрема, Львова на глобальному ринку», – зазначив СЕО Intellias Віталій Седлер.

«У Львові стрімко розвивається ІТ-індустрія, у нашому місті працює дуже багато фахівців у сфері інформаційних технологій. Підтвердженням цього стала компанія Intellias, що має офіс у Львові, і увійшла у 50 найкращих аутсортингових компаній світу. Це дуже важливо, що саме львівські компанії можуть представляти наше місто й країну на міжнародній арені інформаційних технологій», – зазначила начальник управління ІТ Львівської міської ради Марта Романяк.