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Каплиця Боїмів у Львові стала червоною

Омелян Шевчук

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На знак солідарності проти застосування смертної кари каплицю Боїмів у Львові підсвітили в червоний колір. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

З 2010 року Львів став першим містом в Україні, яке приєдналося до щорічної акції «Міста за життя – міста проти смертної кари».

Вже 8 рік поспіль 30 листопада каплицю Боїмів підсвічують в червоний колір, пам’ятаючи про мільйони жертв нелюдських ідеологій та виступаючи на захист людського життя. Акцію організовує спільнота святого Егідія.

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