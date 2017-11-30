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Доба у зоні АТО минула без втрат

Омелян Шевчук

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Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, зокрема й зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Ворог провів сім мінометних обстрілів оборонних укріплень сил АТО та загалом випустив близько півсотні мін. У результаті ворожих обстрілів жоден наш захисник не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

 

На Луганському напрямку найгарячіше було на Світлодарській дузі. Тут противник неодноразово, з невеликими перервами, вів вогонь зі 120-ти та 82-мм мінометів, гранатометів, зенітних установок та озброєння БМП по захисниках Луганського, а зі стрілецької зброї – поблизу Новолуганського. Декілька мін калібру 82-мм окупанти випустили поряд з Новотошківським, з гранатометів обстрілювали опорні пункти неподалік Троїцького і Новозванівки, зі стрілецької зброї турбували оборонців Станиці Луганської.

На Донецькому напрямку під гранатометний вогонь противника потрапили околиці Авдіївки, а з легкого піхотного озброєння загарбники провокували українських воїнів на підступах до Красногорівки.

У районі населених пунктів Зайцеве, Травневе і Гладосове зафіксовано проліт ворожого БПЛА, забороненого Мінськими домовленостями.

За необхідності військовослужбовці сил АТО давали ворогу жорстку відповідь зі стрілецької зброї та гранатометів.

Загалом, за минулу добу, по усій лінії зіткнення зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

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