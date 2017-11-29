В Україні офіційно заборонили показувати серіал «Свати»

Серіал «Свати» заборонено показувати в Україні після того, як російського актора Федора Добронравова внесли до переліку іноземних артистів, які загрожують безпеці і яким заборонений в’їзд. Про це повідомив в коментарі Еспресо.TV заступник голови Держкіно Сергій Неретін.

Неретін повідомив, що прокатне посвідчення серіалу «Свати» в Україні буде анульоване.

«На практиці це означає, що серіал не зможуть показувати на українських телеканалах та в кінотеатрах», – уточнив він.

У Міністерстві культури наголошують, що в Україні заборонені фільми, в яких знімається Добронравов.

Актора внесли до списку 28 листопада.Також переліку заборонених в Україні артистів значаться ще 113 осіб.

«На виконання вимог закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України» СБУ надала Міністерству культури список діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України», – повідомляє міністерство.

У відомстві додають, що складають перелік артистів, які створюють загрозу нацбезпеці, на підставі звернень РНБО, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Нагадаємо, 22 листопада стало відомо, що СБУ заборонила російському артистові Федору Добронравову в’їзд в Україну на три роки за поїздки до Криму і підтримку анексії півострова. Добронравов відомий в Україні за роллю в серіалі студії «Квартал 95» «Свати». Довкола серіалу «Свати» розгорівся скандал.