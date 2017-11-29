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В АТП №1 побільшало водіїв

Єва Корнійчук

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За останній місяць спостерігається позитивна динаміка у влаштуванні на роботу водіїв. За минулий тиждень прийняли на роботу 5 водіїв. Про це інформує прес-служба міськради Львова.

 

«За останні тижні спостерігаємо позитивну динаміку у влаштуванні на роботу водіїв. Так, минулого тижня до нас зголосилося 5 нових водії.

Приємно, що водії зголошуються працювати у нашому підприємстві. Ми зі свого боку докладаємо зусиль, щоб забезпечити належні умови праці водіїв. Зокрема, підняли заробітну плату, забезпечили працівників спецформою, оновили руховий склад автобусів, надаємо весь соціальний пакет захисту, створюємо належні умови для перебування і відпочинку на території АТП.

Однак потреба у водіях ще залишається. Тому й надалі запрошуємо водіїв до нас на роботу», – розповів Орест Хамула, директор ЛК «АТП-1».

Нагадаємо, за словами заступника міського голови, водії маршруток АТП №1 зароблять 7-9 тисяч гривень.

 

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