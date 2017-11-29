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Уже від завтра на вулиці Черемшини змінять організацію руху

Єва Корнійчук

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Вулицю Черемшини відкриють для двостороннього руху вже завтра зранку, 30 листопада. Про це інформує прес-служба Львівської міськради.

 

«Маємо вже дозвіл від поліції. Відповідні роботи для організації проїзду завершуються, дорожні знаки встановлюють. Тому вже завтра зранку вул. Черемшини буде відкрито для двостороннього руху транспорту», – розповів Олег Береза.

За його словами, в перший день відкриття планують залучити відповідні служби: поліцію і «Муніципальну варту», для допомоги в організації руху, зокрема недопущення паркування машин на вул. Черемшини.

За словами в.о. директора управління транспорту, Олега Партики, при відкритті вул. Черемшини для двостороннього руху транспорту будуть внесенні корективи в схему руху громадського транспорту, який курсує вул. Личаківською.

Раніше повідомлялись, що цю вулицю зроблять двосторонньою з 1 грудня.

 

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