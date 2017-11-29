ОСТАННІ НОВИНИ

У міграційній службі розповіли, коли вирішиться проблема з видачею біометричних паспортів

Єва Корнійчук

|

Пік видачі біометричних документів для зарубіжних поїздок йде на спад, невдовзі запрацює нова лінія з їх виготовлення, що має привести до зникнення черг на отримання таких паспортів. Про це заявив Укрінформу керівник Державної  міграційної служби України Максим Соколюк, який перебуває з робочим візитом у Німеччині.

 

“Черг, як було влітку, вже майже немає. Є черга на виготовлення. Виготівник замовив нову лінію, з 1 січня вона запрацює, і черга громадян, які чекають виготовлення, зменшиться, а орієнтовно у березні проблема буде усунута”, – пообіцяв Соколюк.

Він повідомив, що на сьогодні біометричні документи для виїзду за кордон отримали вже близько 5,5 млн громадян. З початку цього року міграційна служба вже оформила близько 3,5 млн закордонних паспортів, що є абсолютним рекордом для України. Влітку щодня документи оформляли по 23-24 тисячі громадян, сьогодні це вже близько 18 тисяч за день.

“Ми розраховуємо, що після Нового року темпи оформлення закордонних паспортів знизяться”, – прогнозує голова міграційної служби.

ДМС замовила додатково близько 540 робочих станцій для оформлення. Наразі по всій країні працює близько 40 ЦНАПів (центрів надання послуг), які створює не міграційна служба, а місцева влада за власний бюджет. Наступного року їх кількість планується довести до 100 і більше.

Громадянин може вибирати, куди йому зручно звернутися: в міграційну службу чи в такий центр.

 

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?
Микола ПРОНІН
Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?

Відома торговельна мережа формує стандарти соціально відповідального ведення бізнесу для всієї галузі… Сьогодні у діл...

Місце щасливої людини
Вероніка РОЙ
Місце щасливої людини

Його часто називають львівським Гольцером, або просто фанатом своєї справи. Він – це людина, яка покинула теплу та затиш...

Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?
Катерина РОДАК
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?

Про історію із шахрайством довкола землі геріатричного пансіонату стало відомо у 2010 році – через рік після оборудки....

Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон ШИШКІН
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...