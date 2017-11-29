У міграційній службі розповіли, коли вирішиться проблема з видачею біометричних паспортів

Пік видачі біометричних документів для зарубіжних поїздок йде на спад, невдовзі запрацює нова лінія з їх виготовлення, що має привести до зникнення черг на отримання таких паспортів. Про це заявив Укрінформу керівник Державної міграційної служби України Максим Соколюк, який перебуває з робочим візитом у Німеччині.

“Черг, як було влітку, вже майже немає. Є черга на виготовлення. Виготівник замовив нову лінію, з 1 січня вона запрацює, і черга громадян, які чекають виготовлення, зменшиться, а орієнтовно у березні проблема буде усунута”, – пообіцяв Соколюк.

Він повідомив, що на сьогодні біометричні документи для виїзду за кордон отримали вже близько 5,5 млн громадян. З початку цього року міграційна служба вже оформила близько 3,5 млн закордонних паспортів, що є абсолютним рекордом для України. Влітку щодня документи оформляли по 23-24 тисячі громадян, сьогодні це вже близько 18 тисяч за день.

“Ми розраховуємо, що після Нового року темпи оформлення закордонних паспортів знизяться”, – прогнозує голова міграційної служби.

ДМС замовила додатково близько 540 робочих станцій для оформлення. Наразі по всій країні працює близько 40 ЦНАПів (центрів надання послуг), які створює не міграційна служба, а місцева влада за власний бюджет. Наступного року їх кількість планується довести до 100 і більше.

Громадянин може вибирати, куди йому зручно звернутися: в міграційну службу чи в такий центр.