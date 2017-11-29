ОСТАННІ НОВИНИ

У львівському аеропорту обіцяють покращити умови для посадок літаків при сильному тумані

Дарина Смеречанська

|

Аеропорт «Львів» працює над отриманням сертифікату другої категорії(ILS CAT II)  ICAO (International Civil Aviation Organization). Власне, йде мова про покращення умов для здійснення посадок літаків в умовах погіршеної видимості. Про це на своїй сторінці у Facebook написала директор львівського летовища Тетяна Романовська.

 

«Сьогодні настрій кращий. Літаки літають.  Невже хтось сумнівається,  що ми аеропорт розвиваємо, а системи посадки не вдосконалюємо? Працюємо над сертифікацією ІІ САТ ILS, що зовсім не легко! Ця категорія радіо-технічного обладнання покращить умови для здійснення посадок літаків в умовах погіршеної видимості, а саме при обмеженні 30 метрів вертикальної та 350 метрів горизонтальної видимості. Очікуємо комісію вже на наступному тижні! Міністерство та Державіаслужба сприяють!», – написала вона.

Як Львівський портал повідомляв, через погодні умови 28 листопада у львівському аеропорту частину рейсів було скасовано, решту – перенаправлено у Київ. Сьогодні на летовищі ситуація із затриманням рейсів покращилася.

 

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?
Микола ПРОНІН
Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?

Відома торговельна мережа формує стандарти соціально відповідального ведення бізнесу для всієї галузі… Сьогодні у діл...

Місце щасливої людини
Вероніка РОЙ
Місце щасливої людини

Його часто називають львівським Гольцером, або просто фанатом своєї справи. Він – це людина, яка покинула теплу та затиш...

Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?
Катерина РОДАК
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?

Про історію із шахрайством довкола землі геріатричного пансіонату стало відомо у 2010 році – через рік після оборудки....

Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон ШИШКІН
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...