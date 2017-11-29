У львівському аеропорту обіцяють покращити умови для посадок літаків при сильному тумані

Аеропорт «Львів» працює над отриманням сертифікату другої категорії(ILS CAT II) ICAO (International Civil Aviation Organization). Власне, йде мова про покращення умов для здійснення посадок літаків в умовах погіршеної видимості. Про це на своїй сторінці у Facebook написала директор львівського летовища Тетяна Романовська.

«Сьогодні настрій кращий. Літаки літають. Невже хтось сумнівається, що ми аеропорт розвиваємо, а системи посадки не вдосконалюємо? Працюємо над сертифікацією ІІ САТ ILS, що зовсім не легко! Ця категорія радіо-технічного обладнання покращить умови для здійснення посадок літаків в умовах погіршеної видимості, а саме при обмеженні 30 метрів вертикальної та 350 метрів горизонтальної видимості. Очікуємо комісію вже на наступному тижні! Міністерство та Державіаслужба сприяють!», – написала вона.

Як Львівський портал повідомляв, через погодні умови 28 листопада у львівському аеропорту частину рейсів було скасовано, решту – перенаправлено у Київ. Сьогодні на летовищі ситуація із затриманням рейсів покращилася.