У Червонограді на три роки у тюрму сяде серійний крадій номерних знаків

Червоноградця засудили за викрадення номерних знаків до 3 років і 1 місяця позбавлення волі.

Як повідомили у прес-службі обласної прокуратури, 28-річному раніше судимому місцевому мешканцю Червоноградський міський суд виніс вирок – 3 роки і 1 місяць позбавлення полі.

Чоловік обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2. ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена повторно).

Нагадаємо, що мова йде про 16 епізодів викрадень номерних знаків із автомобілів, припаркованих місцевими жителями на вулицях міста.

Зазначимо, що зловмисник залишав на транспортних засобах контактний номер телефону для того, щоб потерпілий міг звернутись до нього і за винагороду отримати свій номерний знак.

Зараз засуджений очікує набрання вказаного вироку законної сили.