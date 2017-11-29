Цьогоріч на висадку дерев у Львові витратили понад чотири мільйона гривень

Станом на сьогодні у Львові завершується щорічна висадка дерев, у 2017 році у планах було висадити близько 5 тис зелених насаджень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначив директор департаменту містобудування Сергій Коровайник, на сьогоднішній день обліковано близько 5,5 тис якісно висаджених дерев.

«У програмі розвитку міста Львова до 2020 року зазначено, що кожного року місто повинне висаджувати близько 500 зелених насаджень. Йдеться про дерева і багаторічні кущі. Таким шляхом ми рухалися у 2015-2016 роках, де якраз напрацьовувались ці програми озеленення. Але Львів розвивається, ведеться багато будівельних робіт, у процесі яких часто є видалення зелених насаджень. У 2016 році кількість зелених насаджень збільшилася, адже з 500 ми перейшли на 3 тис насаджень в рік. Мова йде про близько 2 тис дерев і 1 тис кущів. У 2017 році ми поставили собі амбітну мету висадити близько 5 тис дерев. Для того, щоб цього досягти, на початку року ми створили штаб по озелененню, куди залучили громадськість, підприємства, районні адміністрації. Було виділено кошти з бюджету, а саме більше 4 млн гривень, і у період весняної висадки нам вдалося висадити 2,5 тис дерев, до чого долучилася громадськість, небайдужі організації і близько 1 тис цих дерев були висаджені саме за кошти інвесторів.

Ми обліковуємо тільки ті дерева, які станом на сьогодні пережили висадку і функціонують. Ми маємо досить неприємний факт, адже на початку року було висаджено близько 2 тис дерев за кошти спонсорів, але лише орієнтовно тисяча цих дерев пережили літній період. Так сталось у зв’язку з тим, що було закуплено неякісний матеріал і, на жаль, ці дерева до осені не вдалося зберегти.

На сьогоднішній день ми облікували якісно висаджених дерев близько 5,5 тисяч, близько 500 дерев ще будуть висаджені, адже процес висадки досі триває. Близько 6 тис дерев і більше будуть однозначно висаджені до кінця року.

Для того, щоб посадити дерево, недостатньо мати тільки матеріал – рослину, але потрібно й мати місце, де його можна посадити. Для цього ми обліковуємо вулиці і сквери», – зазначив директор департаменту містобудування Львівської міської ради Сергій Коровайник.