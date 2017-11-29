Працівник міграційної служби, який попався на хабарі, відбувся штрафом

У Львові суд оштрафував працівника міграційної служби. За вчинене правопорушення чиновник має сплатити 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (13,8 тисяч гривень). Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області за процесуального керівництва прокуратури області встановили, що спеціаліст одного із районних відділів Державної міграційної служби України у Львівській області налагодив корупційну схему з одержання неправомірної вигоди за термінове виготовлення закордонних паспортів. Чиновник був затриманий у службовому кабінеті під час отримання чергового хабара в сумі 9 000 гривень.

Районний суд міста Львова визнав посадовця винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди). За вироком суду він має сплатити штраф в розмірі 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 13,6 тисяч гривень.