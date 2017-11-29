Обвал на шахті «Лісова»: з’явилися офіційні результати розслідування

Комісією Головного управління Держпраці у Львівській області завершено спеціальне розслідування групового нещасного випадку, який стався 26 жовтня 2017 року на відокремленому підрозділі «Шахта «Лісова» державного підприємства «Львіввугілля». Про це повідомляє ГУ Держпраці Львівської області.

Установлено, що нещасний випадок трапився через відшарування та обрушення порід покрівлі внаслідок знаходження 183 розвідувального штреку в зоні опорного гірничого тиску.

Також з’ясовано, що роботи по відновленню вибитого кріплення велися з порушенням «Технологічної проектної документації проведення та кріплення 183 розвідувального штреку пл. n7 н «Сокальський». Потерпілі встановлювали рами постійного кріплення удвох, а ці роботи повинні були виконувати чотири гірники. Це призвело до знаходження одного з потерпілих в незакріпленому просторі. Роботи по кріпленню вибою виконувалися за відсутності особи технагляду дільниці. На момент проведення робіт не було встановлене тимчасове або додаткове кріплення під час відновлення порушеного постійного кріплення.

Слід зазначити, що причинами настання цього нещасного випадку також є невиконання посадових обов’язків і вимог інструкцій з охорони праці та особиста необережність потерпілих.

Зважаючи на ступінь відповідальності посадових осіб та робітників за допущені порушення нормативно-правових актів з охорони праці і невиконання посадових обов’язків, що призвело до групового нещасного випадку, комісія запропонувала роботодавцю притягнути до дисциплінарної відповідальності в.о. помічника начальника дільниці підготовчих робіт та гірничого майстра дільниці підготовчих робіт попередньої зміни. Також запропоновано звільнити із займаної посади ще гірничого майстра дільниці підготовчих робіт, який безпосередньо керував роботами на зміні.

Нагадаємо, 27 жовтня в селі Сілець на шахті №6 обвалилася порода, внаслідок чого присипало шахтарів.