На Львівщині нагородили сотню найкращих спортсменів з олімпійських видів спорту

Спортсмени Львівщини з олімпійських видів спорту, які у ІІІ кварталі 2017 року стали переможцями та призерами офіційних світових та європейських змагань, отримали сьогодні, 29 листопада, сертифікати грошових винагород. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

Звертаючись до найуспішніших спортсменів із вітальним словом, заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк акцентував: «Від імені голови Львівської обласної ради, депутатського корпусу дякую вам за ті результати, які ви продемонстрували на змаганнях. Ви – гордість нашої області і всієї України! Запевняю, що Львівська облрада і надалі буде вас підтримувати».

Крім цього, Володимир Гірняк наголосив на важливості пропаганди здорового способу життя і масового спорту. «Чим більше коштів будемо вкладати в спорт, тим менше коштів потрібно буде спрямовувати в медицину», – зауважив він.

Відтак винагороди, зокрема, отримали:

Роман Бондарук – заслужений майстер спорту України зі стрільби кульової, результат – І місце в команді у вправі МП-10 (стандартний малокаліберний пістолет) та у вправі РП-5 (револьвер), (м. Баку, Азербайджан, 21.07-04.08.2017 р.); ІІ місце в чемпіонаті України.

Віталій Вергелес – майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках і каное, результат – ІІ місце на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное, дистанція 1000 м. (м. Рачіце, Чехія, 24-26. 08. 2017 р.); І місце в чемпіонаті України (м. Дніпро, 1-5.07.2017 р.).

Роман Гладиш – майстер спорту України міжнародного класу з велосипедного спорту, результат – ІІІ місце в чемпіонаті Європи з велосипедного спорту (трек) серед молоді, (м. Анадія, Португалія, 18-23.07.2017 р.); І місце в чемпіонаті України з велосипедного спорту (трек) (парна гонка «медісон»), (м. Львів, 13-17.09.2017 р.).

Анастасія Горлова – майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках і каное, результат – І місце в чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное, дистанція 200 м. (м. Пловдив, Болгарія, 14-16.07.2017 р.); ІІ місце в чемпіонаті України (м. Дніпро, 1-5.07.2017 р.).

Олег Канака – майстер спорту України міжнародного класу з велосипедного спорту, результат – І місце в чемпіонаті Європи з велосипедного спорту (трек) серед юніорів, (м. Анадія, Португалія, 18-23.07.2017 р.); І місце в чемпіонаті Світу з велосипедного спорту (трек) серед юніорів (м. Монтикярі, Італія) 23-27.08.2017 р.).

Ігор Кізима – майстер спорту України міжнародного класу зі стрільби кульової, результат – І місце в чемпіонаті Європи зі стрільби кульової серед юніорів у вправі МГ-12 та МГ-11а (малокаліберна гвинтівка, рухома мішень), (м. Баку, Азербайджан, 21.07-04.08.2017 р.); дворазовий чемпіон України.

Юрій Колеснік – майстер спорту України зі стрільби кульової, результат – ІІ місце в команді в чемпіонаті Європи зі стрільби кульової у вправі МП-5 (стандартний малокаліберний пістолет); ІІ місце в команді у вправі МП-10 (м. Баку, Азербайджан, 21.07-04.08.2017 р.); дворазовий чемпіон України.

Павло Коростильов – заслужений майстер спорту України зі стрільби кульової, результат – І місце та ІІ місце в команді на чемпіонаті Європи зі стрільби кульової у вправі МП-6 (довільний малокаліберний пістолет); І місце та І місце в команді у вправі МП-10 (стандартний малокаліберний пістолет); ІІІ місце в команді у вправі МП-8 (швидкострільний малокаліберний пістолет); І місце в команді у вправі РП-5 (револьвер), (м. Баку, Азербайджан, 21.07-04.08.2017 р.); рекордсмен Європи та світу; І місце в чемпіонаті України.

Ірина Марчак – майстер спорту України з легкої атлетики, результат – І місце в чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед юніорів, естафета 4х400 м. (м. Гроссето (Італія) 20- 23.07.2017 р.).

Олег Овчаренко – майстер спорту України з дзюдо, результат – ІІІ місце в чемпіонаті Європи з дзюдо серед молоді віком до 21 року у ваговій категорії 63 кг, (м. Марібор, Словенія, 16.09.2017 р.).

Володимир Пастернак – майстер спорту України зі стрільби кульової, результат – І місце в команді у вправі МП-10 (стандартний малокаліберний пістолет) та у вправі РП-5 (револьвер), (м. Баку, Азербайджан, 21.07-04.08.2017 р.); І місце в чемпіонаті України.

Софія Прийма – майстер спорту України з триатлону, результат – ІІ місце в чемпіонаті Європи з крос-триатлону серед юніорів (м. Таргу-Миреш, Румунія, 29.07.2017 р.).

Юлія Ткач – заслужений майстер спорту України з вільної боротьби, результат – ІІ місце в чемпіонаті світу з боротьби вільної у ваговій категорії до 63 кг (м. Париж, Франція, 23-30.08.2017 р.).

Загалом грошові нагороди одержать 100 спортсменів Львівської області, які в ІІІ кварталі 2017 року вибороли призові місця на офіційних змаганнях національного та міжнародного рівнів.

Варто додати, що участь в урочистій церемонії взяли представники спортивної громадськості, тренери.