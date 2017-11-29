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На Львівщині «Мерседес» злетів у кювет: постраждали двоє студентів-іноземців

Юлія Шпак

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На Львівщині внаслідок ДТП постраждали двоє студентів-іноземців. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 29 листопада, близько 8.45 поблизу села Підгороднє Золочівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, 20-річний іноземець, студент, керуючи автомобілем «Мерседес», з’їхав у кювет. Водій та пасажир автомобіля, також 20–річний студент-іноземець, отримали тілесні ушкодження: забої, садна та розсічення. Обидва потерпілих проживають у Тернополі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Фото: поліція

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