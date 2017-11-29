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Львівські шахісти перемогли на міжнародному турнірі в Румунії

Вероніка Рой

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Львівські гросмейстери Василь Іванчук і Анна Музичук впевнено перемогли у свої номінаціях на міжнародному турнірі 11 Kings Tournament Romgaz, який проходив у Румунії. Про це повідомляють на Facebook-сторінці спільноти  «Українські шахи».

 

«У чоловічому і жіночому змаганнях по 4 учасники грали у два кола. Іванчук набрав 4 очка із 6-ти можливи, Музичук – 4,5 очка», – йдеться у повідомленні.

Також відзначають, що Іванчук залишив позаду екс-претендента на світову корону – екс-українця Сергія Карякіна.

Фото: Facebook-сторінка «Українські шахи»

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