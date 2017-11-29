Лобове зіткнення на Стрийщині: від удару вантажівка з будматеріалами злетіла на узбіччя і перевернулася

У селі Гірне на Стрийщині внаслідок зіткнення з іномаркою перекинулася вантажівка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Попередньо встановлено, що 55-річний мешканець Дрогобицького району, керуючи автомобілем «Шкода», виїхав на смуху зустрічного руху, де відбулося зіткнення з вантажівкою «Мерседес», якою керував 58-річний мешканець Закарпатської області. Після удару вантажівка, завантажена будівельними матеріалами, з’їхала на узбіччя, де й перекинулася. Травмований водій «Шкоди» – медики діагностували у нього множинні садна голови та лівої ноги.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.

Фото: поліція