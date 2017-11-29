Коли здійснюється мрія про кар’єру

Компанія «АТБ» створила унікальну систему, що дозволяє будь-якій людині навіть з першого робочого місця дорости до солідної посади. В її теперішньому колективі безліч історій селф-мейд, що можуть здивувати і надихнути. Деякі з них ми почули, побувавши у магазинах «АТБ» у різних куточках України.

Районним керуючим «АТБ» у Львові працює Сергій Гамулін. Під його керівництвом трудяться десятки співробітників. Він усім дає раду, незважаючи на досить молодий вік.

«Перевага «АТБ» у тому, що молодим співробітникам не потрібно чекати по десять-п’ятнадцять років, доки керівництво піде на пенсію і посади звільняться. Мережа настільки швидко розширюється, що роботи вистачає всім. У нас є керівники віком 22-23 роки. Я не знаю жодної іншої компанії, яка надає такі можливості для зростання співробітників! Ті, хто хоче і може розвиватися, швидко піднімаються кар’єрними сходами», – пояснює він.

Адже історія самого Сергія є чудовою ілюстрацією цієї тези. У 2004 році він прийшов у компанію на посаду бухгалтера одного з магазинів рідного Дніпродзержинська (нині – місто Кам’янське Дніпропетровської області). Пропрацювавши більше року, на аналогічну посаду перевівся до Полтави. У цьому місті всього за декілька місяців став заступником керуючого, а потім – керуючим магазину. В Полтаві відкривалися нові маркети «АТБ», і Сергій допомагав розвивати їх, у тому числі навчаючи новий персонал. З часом став районним керівником. Пізніше працював із мережею магазинів у Харківському та Кіровоградському регіонах, їздив у відрядження до Чернігова. Професійна доля привела його до Львова. Проте пан Гамулін не збирається зупинятися на досягнутому.

Так само, як і його колега Олександр Дроботенко. Він починав працювати в «АТБ» 10 років тому з посади старшого продавця одного з магазинів Сміли (Черкаська область). Поступово йому вдалося «дорости» до керуючого. Під керівництвом Олександра відкривалися нові маркети мережі «АТБ» у різних областях. Досвід і знання дозволили йому стати висококласним фахівцем й очолити групу підтримки команди «АТБ» у Львові.

«Якщо людина має потенціал і амбіції, то вона доб’ється багато чого. Приходять і люди без освіти, але у нас за дуже короткий час просуваються по службі, вступають до вишів на заочні відділення, будують кар’єру», – зазначає Олександр Дроботенко.

Таких історій в «АТБ» дуже багато. Під час однієї із наших поїздок ми зустріли Ольгу Коновалову. Наразі вона очолює великий магазин у Глухові (Сумська область), а лише вісім років тому була продавцем одного з шосткинських маркетів «АТБ». Одним із магазинів мережі в Херсоні керує Інна Шумак. А починалося все для неї з оголошення про вакансію в газеті рідного Мелітополя (Запорізька область). Тоді їй тільки виповнилось 18 років, тож посада «касир» стала першим записом у трудовій книжці. Марина Страхолет очолює великий маркет «АТБ» у Кременчуці (Полтавська область). Більше десяти років тому вона прийшла в компанію працювати приймальницею товарів, добре себе зарекомендувала і почала просуватися по службі.

«Керівник запропонував піти в навчальний центр «АТБ». Після успішного закінчення курсів мене підвищили до заступника управляючого магазину», – згадує Марина.

До речі, про ці навчальні центри слід розповісти окремо. Саме тут компанія «вирощує» власні кадри. Щорічно в них проходять навчання і підвищують свою кваліфікацію більше чотирьох тисяч осіб. 100% співробітників, що обіймають адміністративні посади в торговельній мережі, навчалися у цих центрах. Компанія дає унікальну можливість не лише отримати престижне місце роботи, але й побудувати успішну кар’єру. Причому навчання у спеціалізованих центрах є безкоштовним.

«Для компанії співробітники є найважливішим активом, найважливішим капіталом. Модний англомовний термін self-made – це реальність для сотень і тисяч наших працівників, що бажають утвердитися в житті, мати упевненість у завтрашньому дні, отримати статус висококласних фахівців. Ми раді, що тепер усі ці можливості відкрилися і для нових співробітників у західноукраїнському регіоні», – наголошує Олена Федаш, директор департаменту управління персоналом корпорації «АТБ».

Такий підхід дає свої результати. Це дійсно унікально, але 85% керівників маркетів «АТБ» починали свій професійний шлях рядовими співробітниками в магазинах мережі. Сьогодні це успішні керівники, які передають свій досвід колегам. Долучитися до їхнього колективу може кожен. Тож мрії про кар’єру здійснюються в «АТБ»!

℗