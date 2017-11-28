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За два роки українці зможуть їздити без віз до 100 країн світу

Юлія Шпак

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За два роки або навіть швидше українці зможуть їздити без віз або за спрощеною системою до близько 100 країн світу, пише Європейська правда.

 

«З тим, що ми зараз ведемо переговори щодо безвізу або спрощення з понад 20 країнами, в принципі українці приблизно за два роки або може навіть менше будуть здатні їздити, і до нас будуть їздити, приблизно зі 100 країн. І це не гасло», – заявив глава МЗС Павло Клімкін під час VIII Національного експертного форуму «Україна: у прагненні до рівноваги» у Києві За його словами, необхідно «відкрити світ для українців і відкрити Україну для інших».

«Якщо ви подивитесь на наше місце в умовному рейтингу відкритості, то ми вже знаходимось так десь в третій десятці. Ще наприкінці, але будемо рухатись далі. В плані відкритості ми просунулись так, як багато інших країн не змогли зробити», – додав Клімкін.

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