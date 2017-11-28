В Україні створили гарячу лінію, куди можна повідомити про випадки корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції співпрацює із особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Відтепер створена у Національному агентстві спеціальна телефонна лінія для повідомлень про корупцію +38(044)200-06-91, працює у цілодобовому режимі:

з 9-ї год до 18 год. з понеділка по п’ятницю включно повідомлення про корупцію приймаються безпосередньо працівниками Національного агентства;

з 18 год. до 9 год. з понеділка по п’ятницю та в неробочі дні (святкові та вихідні) повідомлення приймаються в автоматичному режимі через автовідповідач.

Для здійснення повідомлення через автовідповідач необхідно вказати такі відомості:

своє прізвище, ім’я, по батькові та адресу, на яку особа, що повідомляє, бажає отримати відповідь;

прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи особи, яка вчинила корупційне правопорушення;

обставини вчинення правопорушення.

Нагадуємо, що повідомлення повинно містити інформацію, яка стосується конкретної особи, та фактичні дані, які можуть бути перевірені Національним агентством з питань запобігання корупції в межах повноважень, визначених статтею 11 Закону України «Про запобігання корупції.

Всі повідомлення розглядаються працівниками Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з вимогами законодавства.