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В Україні створили гарячу лінію, куди можна повідомити про випадки корупції

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Національне агентство з питань запобігання корупції  співпрацює із особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

 

Відтепер створена у Національному агентстві спеціальна телефонна лінія для повідомлень про корупцію +38(044)200-06-91, працює у цілодобовому режимі:

  • з 9-ї год до 18 год. з понеділка по п’ятницю включно повідомлення про корупцію приймаються безпосередньо працівниками Національного агентства;
  • з 18 год. до 9 год. з понеділка по п’ятницю та в неробочі дні (святкові та вихідні) повідомлення приймаються в автоматичному режимі через автовідповідач.

Для здійснення повідомлення через автовідповідач необхідно вказати такі відомості:

  • своє прізвище, ім’я, по батькові та адресу, на яку особа, що повідомляє, бажає отримати відповідь;
  • прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи особи, яка вчинила корупційне правопорушення;
  • обставини вчинення правопорушення.

Нагадуємо, що повідомлення повинно містити інформацію, яка стосується конкретної особи, та фактичні дані, які можуть бути перевірені Національним агентством з питань запобігання корупції в межах повноважень, визначених статтею 11 Закону України «Про запобігання корупції.

Всі повідомлення розглядаються працівниками Національного агентства з питань запобігання корупції згідно з вимогами законодавства.

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