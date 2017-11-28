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У мерії Львова остаточно вирішили затвердити нову вартість проїзду у маршрутках – 5 гривень

Катерина Родак

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Фірми-перевізники вимагають встановлення нового тарифу на проїзд у громадському транспорті на рівні 6,05-7,35 грн. Розуміючи рівень платоспроможності мешканців, Львівська міська рада категорично проти такого тарифу, і готова погодитись на компромісну ціну – не вище 5 грн. Цю позицію, за умови необхідності, мерія захищатиме також в Антимонопольному комітеті. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Оскільки у Львівську міську раду надійшли офіційні звернення та розрахунки фірм-перевізників щодо встановлення нового тарифу на проїзд у міському громадському транспорті, мерія, відповідно до чинного законодавства, зобов’язана подати розрахунок економічно обґрунтованого тарифу у Антимонопольний комітет. Таке звернення буде подано офіційно найближчими днями.

«Фірми-перевізники вимагають встановлення нового тарифу на проїзд у громадському транспорті на рівні 6,05-7,35 грн. Відповідно до поданих розрахунків, середній тариф становить 6,80 грн. У зверненні в Антимонопольний комітет буде зазначена сума 6,80 грн, як середній розрахунковий тариф, відповідно до поданих фірмами-перевізниками розрахунків на послуги з перевезення пасажирів у міському автомобільному транспорті», – повідомили у міській раді Львова.

 

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