У Львові звучатиме різдвяний джазовий оркестр

У понеділок, 25 грудня, на католицьке Різдво, о 20.00 год. у Театрі ім. М. Заньковецької відбудеться новий та довгоочікуваний різдвяний проект від Lviv Jazz Orchestra. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Christmas по-львівськи» – це абсолютно свіже бачення українських колядок, що разом з перевіреними часом і Голівудом різдвяними Christmas carols зазвучать по-особливому у виконанні Біг Бенду ЛНМА ім. Лисенка та філаніста Х-Фактора Павла Пігури»,- розповідають організатори.

Автор проекту та ведучий: Петро Луцишин. Диригент та аранжувальник: Сергій Рудей. Художній керівник: Остап Майчик. Спеціальний гість – Діля ( з ТНМК).