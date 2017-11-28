ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові проведуть благодійний Віденський бал, де збиратимуть кошти на лікування дитини

Юлія Шпак

|

Студенти Львівського національного університету імені Івана Франка запрошують на благодійний Віденський бал. Про це інформують організатори заходу.

 

Щороку студенти Львівського національного університету імені Івана Франка влаштовують бал у найкращих галицьких традиціях. І кожного року організатори дивують гостей чимось новим, особливим.

Цьогоріч ініціатори балу підготували аукціон картин від відомих художників та студентів, найкращі твори класики у виконанні незрівнянного камерного оркестру Університету та фуршет. Теплими словами й грацією потішать ведуча Христина Педь та Остап Держипільський. Виступатиме також Павло Ільницький. Серед запрошених гостей – представники влади, бізнесу, адміністрація університету.

Кошти, зібрані на Віденському балу, передадуть на лікування Жені Зеча. Хлопчик хворіє нейробластомою заднього середостіння заочеревинного простору, 3 стадія ТЗН ХМО.

Віденський бал розпочнеться у четвер, 30 листопада, о 19:00 у Будинку вчених, що на вул. Листопадового Чину, 6.

Контактна особа: Юлія Сапацінська – 063 62 52 802.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?
Микола ПРОНІН
Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?

Відома торговельна мережа формує стандарти соціально відповідального ведення бізнесу для всієї галузі… Сьогодні у діл...

Місце щасливої людини
Вероніка РОЙ
Місце щасливої людини

Його часто називають львівським Гольцером, або просто фанатом своєї справи. Він – це людина, яка покинула теплу та затиш...

Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?
Катерина РОДАК
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?

Про історію із шахрайством довкола землі геріатричного пансіонату стало відомо у 2010 році – через рік після оборудки....

Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон ШИШКІН
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...