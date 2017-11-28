У Львові проведуть благодійний Віденський бал, де збиратимуть кошти на лікування дитини

Студенти Львівського національного університету імені Івана Франка запрошують на благодійний Віденський бал. Про це інформують організатори заходу.

Щороку студенти Львівського національного університету імені Івана Франка влаштовують бал у найкращих галицьких традиціях. І кожного року організатори дивують гостей чимось новим, особливим.

Цьогоріч ініціатори балу підготували аукціон картин від відомих художників та студентів, найкращі твори класики у виконанні незрівнянного камерного оркестру Університету та фуршет. Теплими словами й грацією потішать ведуча Христина Педь та Остап Держипільський. Виступатиме також Павло Ільницький. Серед запрошених гостей – представники влади, бізнесу, адміністрація університету.

Кошти, зібрані на Віденському балу, передадуть на лікування Жені Зеча. Хлопчик хворіє нейробластомою заднього середостіння заочеревинного простору, 3 стадія ТЗН ХМО.

Віденський бал розпочнеться у четвер, 30 листопада, о 19:00 у Будинку вчених, що на вул. Листопадового Чину, 6.

Контактна особа: Юлія Сапацінська – 063 62 52 802.