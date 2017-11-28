Суд дозволив одеським експертам провести ще одну експертизу у справі ДТП за участі авто Димінського

Слідчий суддя Печерського районного суду Києва дозволив залучити експертів Комунальної установи «Одеське обласне бюро судово-медичної експертизи» для проведення комісійної судової молекулярно-генетичної експертизи у справі ДТП за участі кортежу Петра Димінського. Про це стало відомо з ухвали суду від 23 листопада, яку оприлюднили в Єдиному державному реєстрі судових рішень вчора, 27 листопада. Про це інформують «Наші гроші. Львів».

Нагадаємо, 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня Яворівського району трапилася ДТП. Автомобіль Opel Astra, за кермом якого була 31-річна мешканка села Ямельня Наталія Тріла, повертав з траси у село, коли в неї врізався Mercedes S 65 AMG. Молода жінка загинула на місці ДТП.

Вину на себе взяв співзасновник ТОВ «Приватна охоронна фірма «Ірбіс» Андрій Борщ, якого ЗМІ називають охоронцем бізнесмена Петра Димінського. Нібито саме Андрій Борщ був за кермом Mercedes S 65 AMG – машини, яка врізалася в Opel Astra. Втім, за словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, експертиза ДНК показала, що за кермом автомобіля був не він. Сам Петро Димінський 22 серпня вилетів приватним літаком зі Львова до Женеви і досі не повернувся.

Як стало відомо з ухвали, до суду надійшло клопотання двох адвокатів підозрюваного Андрія Борща. У ньому йшлось про те, що вже двічі вони звертались до слідчого з клопотаннями про залучення експертів для проведення судової молекулярно-генетичної експертизи, однак той відмовляв з посиланням на те, що сторона захисту може залучити їх самостійно. Однак це не є можливим з огляду на те, що зразки для експертизи перебувають у слідства.

Окрім того, йшлось в клопотанні, у серпні цього року ЗМІ публікували інформацію з посиланням на посадових осіб МВС про результати експертизи, які не були надані для ознайомлення стороні захисту.

Суд вирішив, що необхідно залучити одеських експертів для проведення судової молекулярно-генетичної експертизи, оскільки перед залученими стороною обвинувачення експертами «були поставлені запитання, що не дозволяють дати повний та належний висновок». Окрім того, існує ймовірність, що залучені органом досудового розслідування експерти (Державного науково-дослідного експертного центру, який підпорядкований МВС України) є упередженими.

Відтак суддя серед запропонованих заявником експертів вирішив залучити КУ «Одеське обласне бюро судово-медичної експертизи». Експертам поставили 5 запитань, які ще можуть бути ними скориговані:

Чи є на поверхні та в салоні автомобіля «Mercedes-Benz S65» сліди біологічного походження? Якщо так, то які саме сліди біологічного походження і чи придатні вони для генотипоскопічного (ДНК) дослідження?

Чи залишені вказані сліди біологічного походження людиною? Якщо так, то чи залишені вони підозрюваним Борщем?

Чи можливе не виявлення під час огляду та експертного дослідження на поверхні та в салоні автомобіля «Mercedes-Benz S65» слідів біологічного походження людини, яка перед вилученням автомобіля за добу перебувала за кермом даного автомобіля?

Чи можливе штучне нанесення на поверхні та в салоні автомобіля «Mercedes-Benz S65» слідів біологічного походження перед їх оглядом та експертним дослідженням?

Чи відповідають відібранні в рамках кримінального провадження № 12017140000000650 від 18.08.2017 року зразки для проведення молекулярно-генетичної експертизи (в тому числі біологічні зразки на поверхні та в салоні транспортного засобу та у фізичних осіб) вимогам чинних норм та методик, що встановлюють порядок відібрання таких зразків для експертизи?

Суд зобов’язав слідчих та прокурорів забезпечити доступ судових експертів «Одеське обласне бюро судово-медичної експертизи» до зразків експертизи та надати матеріали кримінального провадження.

Як відомо, автомобіль Димінського потрапив у смертельну ДТП біля Львова. Згодом з’явилися деталі аварії. Також у Львові проходили обшуки у місцях, що пов’язані із Димінським.